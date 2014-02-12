comunicato petrarca rugby
di Redazione
12/02/2014
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 12 febbraio 2014
PETRARCA-PRATO RINVIATA
A seguito della decisione da parte della Federazione di concedere tre
giocatori del Petrarca, ovvero Acosta, Tveraga e Sarto, al Benetton in qualità
di permit players in vista del match di Rabo Direct Pro 12 di domenica 16
febbraio Ospreys-Benetton (ore 17), la partita valida per la 12° giornata del
campionato di Eccellenza Petrarca- I Cavalieri Prato, in calendario per
domenica 16 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. Seguiranno
aggiornamenti sulla nuova data di programmazione. Confermato invece per sabato
22 febbraio il recupero di Petrarca-Calvisano al Centro Geremia.
Cordiali saluti
Redazione