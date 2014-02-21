Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 21/02/2014

PETRARCA RUGBY



COMUNICATO STAMPA



Padova, 21 febbraio 2014



IL PETRARCA RECUPERA CON CALVISANO



Recupero della gara valevole per l’undicesima giornata, e rinviata il 2

febbraio, per il PETRARCA RUGBY, che scende in campo DOMENICA 23 FEBBRAIO alle

ore 15 contro il Cammi Calvisano al “Centro Geremia” della Guizza (arbitro

Rizzo di Piacenza).

“Una partita che ci vede in campo dopo quasi un mese di inattività”, spiega il

tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Questa sosta forzata ci ha permesso di

recuperare alcuni acciaccati, ma sicuramente ci ha tolto un pò di ritmo e

intensità partita.

Sappiamo la forza di Calvisano, ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi,

consapevoli delle difficoltà che andremo a trovare ma anche fiduciosi nelle

nostre capacità.

Il Petrarca deve ancora trovare la sua identità in questa stagione, e sono

partite come queste che ci mettono alla prova sia come gruppo che come

singoli”.

La formazione annunciata del Petrarca: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin,

Innocenti, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Tveraga,

Middleton, Leso, Mercanti, Fazzari. A disp.: Novak, Delfino, Staibano,

Mainardi, Giusti, Francescato, Marcato, Cerioni.



Gli altri impegni delle giovanili bianconere per domenica:

Under 16 girone 1, Cus Verona-Petrarca, ore 11;

Under 14, Roma, 3° tappa Super Challenge, Torneo Baracchi U.S. Capitolina

Under 8, 10 e 12, raggruppamento a Treviso, campi della Tarvisium

Under 6, festival a San Donà di Piave



