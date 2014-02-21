comunicato petrarca rugby
di Redazione
21/02/2014
PETRARCA RUGBY
COMUNICATO STAMPA
Padova, 21 febbraio 2014
IL PETRARCA RECUPERA CON CALVISANO
Recupero della gara valevole per l’undicesima giornata, e rinviata il 2
febbraio, per il PETRARCA RUGBY, che scende in campo DOMENICA 23 FEBBRAIO alle
ore 15 contro il Cammi Calvisano al “Centro Geremia” della Guizza (arbitro
Rizzo di Piacenza).
“Una partita che ci vede in campo dopo quasi un mese di inattività”, spiega il
tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Questa sosta forzata ci ha permesso di
recuperare alcuni acciaccati, ma sicuramente ci ha tolto un pò di ritmo e
intensità partita.
Sappiamo la forza di Calvisano, ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi,
consapevoli delle difficoltà che andremo a trovare ma anche fiduciosi nelle
nostre capacità.
Il Petrarca deve ancora trovare la sua identità in questa stagione, e sono
partite come queste che ci mettono alla prova sia come gruppo che come
singoli”.
La formazione annunciata del Petrarca: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin,
Innocenti, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Tveraga,
Middleton, Leso, Mercanti, Fazzari. A disp.: Novak, Delfino, Staibano,
Mainardi, Giusti, Francescato, Marcato, Cerioni.
Gli altri impegni delle giovanili bianconere per domenica:
Under 16 girone 1, Cus Verona-Petrarca, ore 11;
Under 14, Roma, 3° tappa Super Challenge, Torneo Baracchi U.S. Capitolina
Under 8, 10 e 12, raggruppamento a Treviso, campi della Tarvisium
Under 6, festival a San Donà di Piave
Cordiali saluti
COMUNICATO STAMPA
Padova, 21 febbraio 2014
IL PETRARCA RECUPERA CON CALVISANO
Recupero della gara valevole per l’undicesima giornata, e rinviata il 2
febbraio, per il PETRARCA RUGBY, che scende in campo DOMENICA 23 FEBBRAIO alle
ore 15 contro il Cammi Calvisano al “Centro Geremia” della Guizza (arbitro
Rizzo di Piacenza).
“Una partita che ci vede in campo dopo quasi un mese di inattività”, spiega il
tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Questa sosta forzata ci ha permesso di
recuperare alcuni acciaccati, ma sicuramente ci ha tolto un pò di ritmo e
intensità partita.
Sappiamo la forza di Calvisano, ma dobbiamo concentrarci solo su noi stessi,
consapevoli delle difficoltà che andremo a trovare ma anche fiduciosi nelle
nostre capacità.
Il Petrarca deve ancora trovare la sua identità in questa stagione, e sono
partite come queste che ci mettono alla prova sia come gruppo che come
singoli”.
La formazione annunciata del Petrarca: Jordaan, Rossi, Favaro, Bettin,
Innocenti, Menniti-Ippolito, Billot, Sarto, Conforti, Targa, Tveraga,
Middleton, Leso, Mercanti, Fazzari. A disp.: Novak, Delfino, Staibano,
Mainardi, Giusti, Francescato, Marcato, Cerioni.
Gli altri impegni delle giovanili bianconere per domenica:
Under 16 girone 1, Cus Verona-Petrarca, ore 11;
Under 14, Roma, 3° tappa Super Challenge, Torneo Baracchi U.S. Capitolina
Under 8, 10 e 12, raggruppamento a Treviso, campi della Tarvisium
Under 6, festival a San Donà di Piave
Cordiali saluti
Articolo Precedente
Comunicato stampa CUS AD MAIORA RUGBY 1951
Redazione