comunicato petrarca rugby

Redazione

14/12/2010

14/12/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 14 dicembre 2010 TRAVAGLI TORNA AL PETRARCA Il mediano trevigiano, al rientro da un infortunio, torna a Padova Gradito ritorno a Padova per Pietro Travagli. Mediano di mischia di 29 anni, già al Petrarca nel 2002/2003, vanta 9 presenze in nazionale. Fermo dalla scorsa stagione per un infortunio al ginocchio, Pietro si è accordato con il Petrarca, pur essendo consapevole della notevole concorrenza che troverà nel ruolo, esercitata dai giovani Alberto Chillon e Alessandro Billot, che si stanno ben comportando. Comunque l'obiettivo principale della stagione per Travagli sarà quello di dimostrare di essere tornato in in piena efficienza fisica e di mettersi a disposizione dei tecnici Presutti e Bot, i quali avranno un eventuale scelta in più come italiano d formazione nella mediana. Le sue condizioni saranno dunque verificate accuratamente nel corso di questa settimana con visite mediche e test fisici, nel frattempo comunque Travagli è aggregato al gruppo. In caso di esito positivo sarà disponibile al cento per cento dal 27 dicembre. Cordiali saluti
