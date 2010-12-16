Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 16/12/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 16 dicembre 2010 IL PETRARCA SI ALLENA IN OFFICINA La squadra martedì farà visita a un'azienda di Selvazzano Sarà l'intera squadra del Petrarca a “spiegare” il rugby ai dipendenti con relative famiglie della SAET di Selvazzano, azienda che lavora nel settore energia, processo e movimentazione, realizzando impianti chiavi in mano, e che mostra grande interesse per lo sport e la comunicazione. Il presidente dell'azienda, Carlo Portalupi, ha chiesto al presidente Enrico Toffano e al consigliere Luca Bonaiti la presenza del Petrarca al momento dello scambio di auguri natalizi, e così tutta la squadra, a partire dalle 18 di MARTEDI' 21 DICEMBRE, simulerà un allenamento vero e proprio in appositi spazi all'interno dell'officina, protetti da carri ponte e apparati elettromeccanici di ogni tipo. Palloni, sacchi da allenamento e esercizi adattati agli spazi coperti, ai quali potranno partecipare anche i presenti e i loro figli, prima di un ricco “terzo tempo” negli uffici dell'azienda. A seguire, la squadra e lo staff saranno a cena al “Centro Geremia” della Guizza, per il consueto scambio di auguri. Cordiali saluti

