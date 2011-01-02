Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

02/01/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 2 gennaio 2011 DOMANI IL PRIMO ALLENAMENTO DEL 2011 Petrarca al lavoro per l'impegno di sabato in campionato a Roma Riprende dopo un paio di giorni di riposo il lavoro del Petrarca Rugby al "Centro Geremia" della Guizza, per preparare l'ultima giornata di andata del campionato di Eccellenza sabato a Roma contro la Futura Park, e le altre tre partite del mese di gennaio: il doppio turno di Amlin Challenge Cup (venerdì 14 alle 20.45 a Sale, in Inghilterra, e sabato 22 a Padova contro i francesi del Brive) e la prima giornata di ritorno del campionato italiano, domenica 30 in casa contro la Lazio. Completata la parte fisica, nei prossimi giorni via alle sedute di tecnica, in vista appunto di sabato. Per salutare il nuovo anno, intanto, la squadra ha scelto un modo assai curioso. Giocatori e staff, dopo un'ora di cammino lungo l'Alta Via dei Colli Euganei, hanno fatto picnic nei pressi delle rovine del castello della Speronella, sopra Rocca Pendice, dopo aver portato sulle spalle tutto l'occorrente, birre comprese. Un pomeriggio diverso dal solito, accolto con entusiasmo, vissuto in uno dei luoghi più affascinanti della provincia di Padova, nel quale certamente i giocatori torneranno presto. La classifica provvisoria: Crociati 28, PETRARCA, Rovigo e Prato 27, GranDucato 21, Futura Park Roma 18, Mogliano 16, Lazio 12, L'Aquila 6, Venezia 0. Cordiali saluti

