comunicato petrarca rugby

15/01/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 15 gennaio 2011 LUDOVIC MERCIER TORNA AL PETRARCA Accordo con gli Aironi, previsto un futuro inserimento nei ruoli tecnici Ludovic Mercier torna a Padova. L'apertura francese lascia la franchigia degli Aironi, per concludere la stagione nel campionato di Eccellenza con la maglia del Petrarca. “Si son create delle condizioni favorevoli, grazie alla collaborazione con gli Aironi”, spiega il D.S. del Petrarca Corrado Covi, “e così Ludovic, che si è svincolato dal contratto con loro, può tornare a Padova. Tutto è subordinato comunque al tesseramento da parte della Federazione, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: non ci dovrebbero essere problemi, ma ovviamente questa è la condizione essenziale perchè tutta l'operazione vada in porto”. L'accordo prevede che Mercier giochi al Petrarca fino alla fine della stagione, ma l'intenzione da entrambe le parti è anche quella di un graduale coinvolgimento nella struttura tecnica della società. “Sono contento”, conferma il presidente Enrico Toffano, “torna un giocatore che ha dato molto al Petrarca, e sono convinto che possa ancora portare un notevole contributo, anche in altre vesti, viste le sue competenze”. “Sono molto soddisfatto”, conferma Ludovic Mercier, “torno in una squadra che conosco bene, voglio finire la stagione aiutando i miei vecchi compagni”. Cordiali saluti

