comunicato petrarca rugby

21/01/2011

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 21 gennaio 2011 AMLIN CHALLENGE CUP: ULTIMO TURNO Domani al Plebiscito Petrarca-Brive Ultimo appuntamento con la Challenge Cup per il Petrarca Rugby, che domani, SABATO, 22 GENNAIO, ospita al Plebiscito (ore 15, arbitro lo scozzese McMenemy) i francesi del Brive, primi del girone 2, e certi del passaggio ai quarti di finale. Il Petrarca, pur sconfitto per 32 a 6, ha ben figurato nella gara di andata, subendo due mete solo nei minuti finali. “Noi vogliamo onorare fino in fondo la competizione”, conferma l'allenatore Pasquale Presutti, “sappiamo quanto sia importante anche per la nostra immagine, certo sulla carta i nostri avversari sono superiori, ma dovranno dimostrarlo”. Libero di giocare anche Costa Repetto, sanzionato con il doppio cartellino giallo venerdì scorso in Inghilterra, e non squalificato dalla Commissione Disciplinare dell'Erc. La formazione annunciata: Acuna, Sanchez, Alessandro Chillon, Bertetti, Spragg, Walsh, Alberto Chillon, Kingi, Bezzati, Barbini, Sutto, Tveraga, Leso, Costa Repetto, Sodini. A disp.: Gega, Caporello, Naka, Targa, Billot, Ansell, Borgato, Favaretto. Cordiali saluti

