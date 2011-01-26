Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 26/01/2011

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 26 gennaio 2011 SABATO IL PETRARCA ALLA GUIZZA OSPITA LA LAZIO Domani inaugurazione della rassegna fotografica di Elena Barbini Sabato prossimo, 29 gennaio, il Petrarca torna in campo per il campionato di Eccellenza, con la prima giornata di ritorno. Il Petrarca sarà impegnato in casa alle ore 15, al “Centro Geremia” della Guizza, contro la Mantovani Lazio. Intanto domani, giovedì 27 gennaio, alle 18.30, la fotografa ufficiale del Petrarca Elena Barbini inaugura la sua prima esposizione alla Lambda Gallery di Padova (via Monte Solarolo). Il titolo è “Dettagli”, ovvero una cinquantina di scatti su particolari “catturati” nel rugby, ma anche nel mondo della natura e della musica. L'esposizione rimarrà aperta fino al 2 marzo 2011. Cordiali saluti

