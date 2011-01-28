Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 28/01/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 28 gennaio 2011 IL PETRARCA OSPITA LA LAZIO Prima giornata di ritorno di campionato alla Guizza Prima giornata di ritorno nel Campionato di Eccellenza, che vede il PETRARCA impegnato domani, SABATO 29 GENNAIO, al “Centro Geremia” della Guizza contro la Mantovani Lazio (ore 15 (arbitro Roscini di Milano). All'andata finì 25 a 13 per i padovani. “Ripartiamo dopo la sosta con slancio”, commenta il tecnico Pasquale Presutti, “cercando di prendere quanto di buono si è visto nell'ultimo turno di Coppa Europa, contro il Brive”. Rispetto alla gara con i francesi, infatti, spazio a Travagli in mediana (non era inserito nelle liste di Coppa), confermata la terza linea, e dentro Cavalieri e Gega in mischia. Oltre naturalmente al debutto di Mercier, che vestirà la maglia di estremo. Intanto il trequarti Fabio Faggiotto è stato operato al menisco del ginocchio sinistro dal dottor Emanuele Furlan, chirurgo ortopedico e medico sociale del Petrarca. L'intervento è andato bene. Questa la formazione annunciata: Mercier, Acuna, Bertetti, Chillon Ale., Walsh, Travagli, Kingi, Bezzati, Barbini, Cavalieri, Sutto, Sodini, Gega, Costa Repetto. A disp.: caporello, Gatto, Fazzari, Tveraga, Targa, Billot, e un giocatore tra Borgato, Neethling e Sanchez che verrà deciso all'ultimo momento. La classifica attuale: Rovigo e Prato 32, Crociati 28, Petrarca 27, GranDucato 25, Futura Park Roma 22, Mogliano 17, Lazio 16, L'Aquila 6, Venezia 0. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp