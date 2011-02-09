Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 09/02/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 febbraio 2011 TRAVAGLI IN PRESTITO AGLI AIRONI Andrea Marcato torna a Treviso Il Petrarca Rugby comunica che si è esaurito, almeno per questa stagione, il prestito di Andrea Marcato al Petrarca. La franchigia Benetton, infatti, anche in seguito alle numerose convocazioni in azzurro dei suoi giocatori, compreso lo stesso Marcato, ha fatto rientrare il ragazzo a Treviso. Una scelta che faceva parte degli accordi iniziali in caso di necessità, ma che non era assolutamente scontata. “Siamo comunque contenti che Andrea abbia vestito nuovamente la maglia del Petrarca dopo alcune stagioni”, spiega il D.S. Corrado Covi, “a dimostrazione di rapporti rimasti sempre buoni”. Inoltre il Petrarca comunica anche che il mediano di mischia Pietro Travagli sarà a disposizione della franchigia degli Aironi per le prossime quattro partite di Magners Celtic League. Questo in virtù dell'accordo “Permit Player”, valido tra i club di Eccellenza e le due franchigie italiane nel periodo del Sei Nazioni. Pietro sarà nuovamente a disposizione del Petrarca alla ripresa del campionato di Eccellenza. “E' un orgoglio aver contribuito al recupero di Travagli dopo l'infortunio”, spiega il presidente Enrico Toffano, “e averlo aiutato a tornare nel rugby di vertice. Siamo contenti che lui e Marcato abbiano l'opportunità di crescere, speriamo di essere stati utili. Cordiali saluti

