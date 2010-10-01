Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 01/10/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 1 ottobre 2010 DOMANI PETRARCA-CROCIATI ALLA GUIZZA Al “Centro Geremia” quarto turno di campionato Quarto turno del campionato di Eeccellenza, e impegno casalingo per il Petrarca, che domani, SABATO 2 OTTOBRE, affronta i Crociati alle ore 15 (arbitro Traverso di Rovigo). Si gioca però al “Centro Geremia” della Guizza, e non al Plebiscito, dove è in corso una manutenzione programmat del manto erboso. Massima concentrazione e umiltà tra i bianconeri, nonostante la prima posizione in classifica. “Io continuo a pensare ad una partita alla volta”, conferma il tecnico Pasquale Presutti. “Dobbiamo vincere le partite in casa, se vogliamo trimanere nei piani alti della graduatoria, e contro i Crociati non sarà facile”. Cinque i cambi rispetto alla scorsa settimana, due tra i trequarti e tre in mischia, con gli innesti dall'inizio di Gega, Sutto, Targa, Alessandro Chillon e Acuna, e di Gatto in panchina. A riposo, tra infortuni e turn-over, i vari Cavalieri, Kingi, Bortolussi, Faggiotto, Chistolini. Questa la formazione annunciata: Acuna; Borgato, Alessandro Chillon, Bertetti, Spragg; Walsh, Alberto Chillon; Palmer, Galatro, Targa; Sutto, Fletcher; Fazzari, Gega, Costa Repetto. A disp.: Caporello, Gatto, Naka, Tveraga, Bezzati, favaretto, Sanchez, Dal Corso. All. Presutti-Bot Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp