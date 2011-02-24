Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 24/02/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 24 febbraio 2011 ALBERTO CHILLON, SUTTO E NEETHLING A TREVISO In prestito fino alla fine del Sei Nazioni Il Petrarca Rugby, in virtù del “Permit Player”, una norma stabilita all'inizio della stagione per consentire il prestito dei giocatori di interesse Nazionale alle franchigie che partecipano alla Celtic League, ha ceduto fino alla ripresa del campionato di Eccellenza tre giocatori al Benetton. Si tratta di Alberto Chillon, Marco Neethling e Michele Sutto. Il primo viene dal vivaio del Petrarca, gli altri due sono arrivati proprio da Treviso a inizio stagione. “La regola è chiara”, spiega il presidente Enrico Toffano. “La Federazione può richiamare i giocatori inseriti nella lista di interesse nazionale stilata a inizio stagione, e trasferirli nelle due franchigie per il periodo del Seui Nazioni in caso di necessità. Un gentleman agreement, ma anche una regola che ha pochi mesi di vita, e che quindi dovrà essere migliorata per non danneggiare troppo le società. La Federazione chiede collaborazione, e noi la diamo ad entrambe le franchigie”. Sul piano tecnico, un vantaggio per le squadre. “Sono contento per i ragazzi. Sutto è stato una grande sorpresa nel suo ruolo, Chillon è un ragazzo del nostro vivaio sul quale abbiamo scommesso forte, Neethling è arrivato da noi dopo un lungo infortunio per tornare pienamente in forma, cosa che sta facendo”. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp