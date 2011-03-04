Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 04/03/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 4 marzo 2011 UNDER 14 IN TOUR Trasferta di quattro giorni in Liguria e Francia Sono in viaggio per la Liguria 47 giocatori dell'Under 14 del Petrarca Rugby Junior, in pratica due squadre che parteciperanno fino a lunedì sera a una gita sportivo-culturale. In programma infatti, con base a Alassio (Savona), due tornei e la visita all'Acquario di Genova, tutto rigorosamente senza genitori, ma solo con lo staff tecnico e dirigenziale della società, in particolare gli allenatori Silvano Babetto, Emanuela Saracini e Matteo Munaretto, e il preparatore Davide Bettin. Domani, SABATO, è in programma un quadrangolare a Nizza, in Francia, con la locale Ecole du Rugby, mentre domenica 6 marzo appuntamento a Cogoleto contro una rappresentativa delle “Province dell'Ovest”, i club italiani della zona. Lunedì, come detto, visita all'Acquario prima del rientro a Padova, previsto in serata. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp