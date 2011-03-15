Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 15/03/2011

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 15 marzo 2011 IL PETRARCA DAI PICCOLI PAZIENTI La squadra in visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova Emozionante visita del Petrarca Rugby al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Padova. La squadra, praticamente al completo (tra gli altri il capitano Bezzati, il francese Mercier, bonariamente preso in giro per la sconfitta della Francia nel Sei Nazioni a opera degli Azzurri, l'ala Faggiotto, che ha realizzato una simpatica composizione floreale), ha incontrato lo staff del reparto, uno dei più importanti in Italia per numero di pazienti e per la complessità dei trattamenti che fornisce, e centro di riferimento regionale per la diagnosi e cura dei bambini con malattie neoplastiche e ematologiche. Per un pomeriggio, però, nelle stanze e nei corridoi sono spuntati palloni da rugby e sorrisi, con i bianconeri, guidati dal Team Manager Guido Zorzi, che hanno consegnato cappellini e palloni a tutti i piccoli presenti, mentre al professor Modesto Carli, direttore della struttura, i giocatori hanno consegnato la maglia indossata nella vittoriosa trasferta a Venezia di domenica scorsa con tutte le firme, oltre a un gagliardetto della società. Tra i medici che fanno parte del reparto anche Maria Caterina Putti, moglie dell'ex- presidente bianconero, oggi consigliere federale, Andrea Rinaldo. Tutti i giovani pazienti sono stati invitati alle prossime partite in casa del Petrarca, alcuni di loro hanno già raccolto l'invito e saranno alla Guizza domenica pomeriggio in occasione di Petrarca-L'Aquila. Cordiali saluti

