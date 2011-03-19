Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

19/03/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 19 marzo 2011 IL PETRARCA OSPITA L'AQUILA Si gioca al “Centro Geremia” la terza giornata di ritorno Sarà PETRARCA -Ferla L'Aquila (ore 15, arbitro Liperini di Livorno, ingresso gratuito per le donne) a richiamare i tifosi bianconeri DOMANI, DOMENICA 20 MARZO 2011, al “Centro Geremia” della Guizza, per la terza giornata di ritorno (la dodicesima totale) del campionato di Eccellenza. Il Petrarca si presenta motivato, dopo aver guadagnato un punto sulle dirette concorrenti ai play-off con la vittoria a Venezia di domenica scorsa. Rosa al completo, e possibili alcune novità in formazione. Rientrano tra i titolari Cavalieri in mischia, Sanchez e Bortolussi nei trequarti. Chistolini riappare in panchina dopo cinque mesi di stop. “C'è sempre la regola dei cinque stranieri da rispettare”, ricorda il tecnico Pasquale Presutti, “e quindi dispiace lasciare fuori qualcuno. Fa parte dei cosiddetti problemi quando c'è abbondanza di scelta, ma va bene così”. Presutti non guarda più di tanto la classifica. “Fare bene in casa e conquistare qualche punto in trasferta. E' l'unico obiettivo, per mettere al sicuro quanto prima uno dei primi quattro posti. L'Aquila non verrà di certo per guardarci giocare, dobbiamo stare ben concentrati”. La formazione annunciata: Mercier, Acuna, Sanchez, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Kingi, Palmer, Bezzati, Tveraga, Cavalieri, Caporello, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Gega, Gatto, Chistolini, Sutto, Barbini, Billot, Acuna, Neethling. Una giornata intensa, domani, alla Guizza, con molte iniziative. Anche il Petrarca Rugby partecipa alla campagna nazionale ANDROLIFE, per la prevenzione contro il rischio di infertilità maschile nei giovani (recenti studi confermano che colpisce un giovane su tre), che coinvolge testimonial del calibro di Alex Zanardi, Christian Ghedina e Francesco Totti. Per una buona prevenzione, lo sport, e uno sport “pulito” come il rugby, è un ottimo mezzo. Domenica, prima edizione, coinvolte 22 città italiane, tra cui Padova. Al Centro “Geremia” della Guizza sono previste una serie di iniziative. Fin dal mattino sarà a disposizione un gazebo informativo, mentre In campo nel pomeriggio scenderanno l'Under 20 bianconera, alle 12.30 contro l'Orved San Donà (18° giornata di campionato, arbitro Sandri di Trieste) e a seguire la Prima Squadra, che ospita l'Aquila nel campionato di Eccellenza. Le quattro squadre (oltre alle terne arbitrali) indosseranno una t-shirt celebrativa. Al termine di ciascun incontro una giuria di addetti ai lavori (formata anche dai Petrarchi) sceglieranno il Man of The Match. I due giocatori saranno premiati dal professor Carlo Foresta, docente dell'Università di Padova, Presidente della Società Italiana di Fisiopatologia della Riproduzione e uno dei massimi esperti internazionali, convinto sostenitore della ricerca in questo campo. Inoltre a Padova per l'Androlife, patrocinato da Ministero della Salute, CONI e Croce Rossa, saranno dislocati tre gazebo informativi, e al teatro Verdi si svolgerà una manifestazione domenica mattina. Alle 11, infatti, sarà presente anche una delegazione dell'Under 20 del Petrarca, squadra premiata per i brillanti risultati delle ultime due stagioni. Cordiali saluti

