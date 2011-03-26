Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 26/03/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 26 marzo 2011 PETRARCA IN TRASFERTA A PARMA Domani posticipo contro I Crociati Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza (quarta di ritorno) e PETRARCA impegnato nel posticipo televisivo di domani, DOMENICA 27 MARZO (ore 13, diretta RaiSport 2, arbitro De Santis di Roma) contro il BancaMonteParma Crociati. Una gara dalla quale i bianconeri sperano di uscire con qualche punto per muovere la classifica, e consolidare quantomeno il quarto posto, proprio contro a formazione che li tallona con tre lunghezze di ritardo. Indisponibile il solo capitano Nicola Bezzati, toccato duro al ginocchio domenica scorsa contro L'Aquila, e qualche variazione nella formazione di partenza rispetto all'ultimo match. Torna dall'inizio il pilone Chistolini, dopo lo scampolo di partita contro gli abruzzesi (e i cinque mesi di stop per infortunio), in seconda linea spazio a Sutto per Tveraga, in terza a Galatro (per Kingi) e (stavolta dall'inizio) al giovane Barbini (per Bezzati). Nei trequarti Acuna prende il posto di Bortlussi all'ala, Alessandro Chillon quello di Sanchez a centro. “Abbiamo tre partite difficili tutte di seguito”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “che ci diranno il nostro livello attuale. Ai miei ragazzi chiedo una partita di concentrazione e disciplina”. La formazione annunciata: Mercier, Acuna, Ale. Chillon, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Galatro, Barbini, Palmer, Cavalieri, Sutto, Chistolini, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Gega, Caporello, Gatto, Tveraga, Targa, Alb. Chillon, Bortolussi, Neethling. In virtù della collaborazione con la società Phyto Performance Padova, in corsa per la promozione nella massima serie di pallavolo, si ricorda che tutti gli abbonati del Petrarca Rugby potranno usufruire del biglietto ridotto a 5 euro per la gara di domenica (ore 18, PalaFabris) contro Ravenna. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp