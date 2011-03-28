Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 28/03/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 29 marzo 2011 INIZIA LA SETTIMANA DEL DERBY Oggi si laurea l'ala Borgato Inizia oggi per il Petrarca la settimana di avvicinamento al derby di domenica prossima, 3 aprile, contro il Rovigo, in programma al Plebiscito alle ore 15. La società sta pensando anche a numerosi eventi collaterali per rendere la giornata una vera e propria festa, e che verranno illustrati nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 28 marzo, è anche il giorno della laurea in Economia e Commercio a Ca' Foscari per il trequarti ala Nicolò Borgato, 25 anni, con una tesi su “Amministrazione, finanza e controllo”. “Una bella soddisfazione per tutta la società”, sottolinea il D.S. Corrado Covi. “E la dimostrazione che si può far convivere lo sport di alto livello con lo studio. Nicolò è un prodotto del nostro vivaio, e come abbiamo sempre sostenuto c'è spazio per esempi come lui, con la massima disponibilità a far coesistere i due impegni, facendo in modo che gli orari dello studio e quelli degli allenamenti siano sempre compatibili”. Cordiali saluti

