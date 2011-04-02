Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 02/04/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 2 aprile 2011 ECCO PETRARCA-ROVIGO XV con un cambio rispetto a Parma Tempo di derby per il Petrarca, che domani, DOMENICA 3 APRILE, alle ore 15 (arbitro il francese Mathieu Raynal, diretta Rai Sport1), affronta la Femi CZ Rovigo (prima in classifica, il Petrarca è terzo a tre punti) allo stadio Plebiscito. E' la sfida numero 145, il Petrarca è a caccia del successo numero 62 (66 sconfitte, 17 pareggi totali). Giornata di festa, con molte iniziative per far trascorrere un pomeriggio di sport al pubblico. Prima del match derby anche tra gli Old (ore 12), quindi esibizione di danza e di fitness, gara di piazzati tra gli spettatori nell'intervallo, partenza della “Corri per Padova” al fischio finale. Infine terzo tempo per tutti nel nuovo spazio a fianco della tribuna, completamente ristrutturato. “Mi auguro di vedere una gara equilibrata e spettacolare”, è l'auspicio del tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “che diverta i tanti spettatori che spero di vedere in tribuna. Un derby che abbiamo preparato con attenzione, ma che come sempre farà storia a sè”. Quanto alla formazione di partenza, un cambio annunciato rispetto alla vittoria in trasferta contro i Crociati, con Cavalieri che lascia il posto a Tveraga in seconda linea. In panchina Sanchez rileva Neethling. La formazione annunciata: Mercier, Acuna, Ale. Chillon, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Galatro, Barbini, Palmer, Tveraga, Sutto, Chistolini, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Gega, Caporello, Gatto, Cavalieri, Targa, Alb. Chillon, Bortolussi, Sanchez. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp