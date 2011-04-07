Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 07/04/2011

PETRARCA RUGBY JUNIOR COMUNICATO STAMPA Padova, 7 aprile 2011 UNDER 18: APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE Già qualificati per le finali del campionato, i bianconeri ospitano la Friendship Cup Dopo aver vinto il Trofeo della Serenissima ed essersi qualificata (con il Mogliano) per la fase finale del campionato di categoria che conduce al titolo nazionale 2011, la formazione Under 18 del Petrarca scende in campo domenica alla Guizza (inizio ore 11.15) per la disputa della prima edizione della Friendship Cup, un triangolare internazionale cui prenderanno parte, oltre ai bianconeri allenati da Andrea Zulian, Tommaso Biasin, Stefano Sandonnini e Matteo Farsura, la squadra sudafricana della Treverton Preparatory School (provincia del Natal) e il XV inglese Moortown Rfc (Yorkshire). Le partite avranno la durata di 35’ e saranno disputate secondo il seguente programma: Petrarca- Treverton; Moortown-Treverton, Petrarca-Moortown. Alla vincitrice del torneo andrà il trofeo Rugby Friendship 2011. L’aprile internazionale del rugby bianconero under 18, iniziato martedì scorso con la sfida agli inglesi della Millfield school (Bath) finita in pareggio (21- 21), proseguirà martedì 12 (ore 16) contro St.Columba’s College di Dublino, sabato 16 (ore 16) con la Newcastle School e terminerà domenica 17 con la sfida alla Bishop Wordsworth's School di Salsbury (Inghilterra). Cordiali saluti

