Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 07/10/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 ottobre 2010 DEBUTTO IN AMLIN CHALLENGE CUP Primo turno venerdì sera a Brive Quindicesima edizione della Amlin Challenge Cup, e debutto in trasferta per il Petrarca, che affronta domani sera, VENERDI' 8 OTTOBRE, i francesi del Brive, attualmente undicesimi nel Top 14, il massimo campionato francese, reduci nel penultimo turno da un convincente pareggio per 16-16 con la corazzata Tolosa. Il Petrarca è inserito nel girone 2, con gli inglesi del Sale Sharks (con l'ex- Sisa Koyamaibole), gli spagnoli del Cetransa El Salvador (primi nel campionato nazionale) e appunto i francesi del Brive. Nel secondo turno il Petrarca ospiterà al Plebiscito il Sale. Il Petrarca è presente in Europa fin dal 1996, anno di inizio delle Coppe, con due sole stagioni di intervallo, e con due partecipazioni anche in Heineken Cup. Con il Brive ci sono due precedenti, nel 2006/2007, partite entrambe perse. “L'obiettivo è ben figurare in Coppa dopo il buon avvio in campionato”, afferma il capitano Nicola Bezzati. “All'Europa teniamo molto, e guardando al recente passato ci siamo anche tolti parecchie soddisfazioni. E poi il livello tecnico ci aiuterà a tornare al campionato italiano ben preparati”. Questa la formazione annunciata, con la squadra partita questa mattina all'alba per la Francia: Sanchez, Borgato, Bertetti, Chillon Ale., Spragg, Walsh, Chillon Alb., Ansell, Galatro, Bezzati, Fletcher, Tveraga, Chistolini, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Gega, Caporello, Sutto, Billot, Palmer, Faggiotto, Dal Corso. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Articolo Precedente comunicato 35 Articolo Successivo comunicato 34