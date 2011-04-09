Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 09/04/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 9 aprile 2011 TRASFERTA PER IL PETRARCA I bianconeri a Prato per difendere il terzo posto Quindicesima giornata del campionato di Eccellenza, quattro turni al termine per il Petrarca, impegnato domani, DOMENICA 10 APRILE (ore 15, diretta Rai Sport 1, replica ore 20.30 Rai Sport 1, arbitro Mitrea di Treviso) a Prato contro Estra I Cavalieri. Il secondo scontro al vertice della classifica consecutivo, dopo il derby con Rovigo della scorsa settimana. Prato infatti è secondo, e precede di sei lunghezze i bianconeri. “Ho visto in settimana una reazione da parte del gruppo”, rassicura il tecnico padovano Pasquale Presutti, “e questa era la cosa più importante per noi dello staff e per i dirigenti”. Indisponibili Fletcher e Gatto per infortunio, la formazione dovrebbe essere la stessa di domenica scorsa. “Speriamo di sbagliare meno, e di avere più fiducia in noi stessi”, conclude Presutti. La formazione annunciata: Mercier, Acuna, Ale. Chillon, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Galatro, Palmer, Barbini, Sutto, Tveraga, Chistolini, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Gega, Naka, Caporello, Cavalieri , Targa, Alb. Chillon, Sanchez, Bortolussi. All. Presutti-Bot Cordiali saluti

