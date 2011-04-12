Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

12/04/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 12 aprile 2011 L'UNDER 18 VINCE LA FRIENDSHIP CUP Battuti sudafricani e inglesi Battendo per 5-0 la formazione sudafricana del Treverton e quella inglese del Moortown Rfc (Leeds) per 12-0, l'Under 18 del Petrarca si è aggiudicata la prima edizione della Friendship Cup, che si è disputata sui campi del centro sportivo “Memo Geremia” della Guizza. Nella terza partita in programma i sudafricani hanno superato il XV inglese con il punteggio di 19-0. Dopo la cerimonia di premiazione, le tre squadre e i rispettivi staff tecnici si sono ritrovati al ristorante del centro per il tradizionale terzo tempo, celebrato in compagnia dei "colleghi" dell'Under 20 di Alessandro Battitstin, reduce dal pareggio con la Lazio. Cordiali saluti

