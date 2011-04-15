Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

15/04/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 15 aprile 2011 PENULTIMO IMPEGNO CASALINGO Domani alla Guizza arriva il Mogliano Penultimo appuntamento casalingo per il PETRARCA rugby, che domani, SABATO 16 aprile, affronta in casa, al “CENTRO GEREMIA” della Guizza (e NON al Plebiscito), il Marchiol Mogliano (ore 15, arbitro Mancini di Frascati) nella terzultima giornata del campionato d'Eccellenza. Una gara delicata, che darebbe al Petrarca i punti della tranquillità in chiave play-off. “Il Mogliano ci ha messo in difficoltà anche all'andata, è una buona squadra, che dobbiamo affrontare con grande concentrazione. Vogliamo raggiungere al più presto l'obiettivo di un posto tra le prime quattro, anche se le insidie non mancano”. Confermata in pratica la squadra che ha battuto in trasferta il Prato, con due avvicendamenti tra campo e panchina (Acuna per Spragg, Barbini per Targa). Questa la formazione annunciata: Mercier, Bortolussi, Sanchez, Neethling, Acuna, Walsh, Travagli, Ansell, Palmer, Barbini, Cavalieri, Tveraga, Chistolini, Costa Repetto, Fazzari. A disp.: Naka, Gega, Caporello, Sutto, Targa, Alb. Chillon, Bertetti, Spragg. Cordiali saluti

