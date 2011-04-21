Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 21/04/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 21 aprile 2011 PENULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON Il Petrarca anticipa la trasferta a Parma Diciassettesimo e penultimo turno di stagione regolare del campionato di Eccellenza, il PETRARCA anticipa il suo impegno a domani sera, VENERDI' 22 aprile, giocando in trasferta contro l'HBS GranDucato Parma. La società emiliana ha chiesto di anticipare per la disputa di un torneo di minirugby che occuperà i campi sabato, e il Petrarca ha acconsentito di buon grado. "Visti gli ottimi rapporti tra i due club, abbiamo accolto, come cerchiamo di fare con tutti, la proposta che ci hanno fatto", spiega il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, "cioè quella di anticipare al venerdì. E' vero, abbiamo un giorno in meno di recupero dal match precedente, ma come i nostri avversari. E poi vuol dire che ne avremo uno in più per il prossimo". Quanto alla formazione, i tecnici Presutti e Bot hanno apportato numerose modifiche, compreso il rientro di capitan Bezzati dall'infortunio al ginocchio. Nel XV di partenza rimangono, rispetto a sabato scorso, solo due trequarti, Acuna e Walsh, e tre avanti: Cavalieri, Costa Repetto e Chistolini. Per il resto, robusto turnover. "Gli obiettivi sono due. Puntare comunque al secondo posto fino a quando la matematica ci condannerà, e presentarci alle semifinali con il maggior numero di giocatori riposati e in forma". Questa la formazione annunciata: Bortolussi, Acuna, Chillon Ale., Bertetti, Spragg, Walsh, Chillon Alb., Galatro, Bezzati, Targa, Cavalieri, Sutto, Chistolini, Costa Repetto, Caporello. A disp.: Fazzari, Gega, Naka, Tveraga, Barbini, Billot, Sanchez, Mercier. Cordiali saluti

