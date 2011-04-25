Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

25/04/2011

PETRARCA RUGBY JUNIOR COMUNICATO STAMPA Padova, 25 aprile 2011 TORNEO 25 APRILE Vince il Vicenza Under 14 Battendo in finale L’Aquila (17-10) la squadra Under 14 del Rugby Vicenza si è aggiudicata la prima edizione del “Torneo XXV aprile” che si è disputato sui campi del Centro Sportivo Geremia alla Guizza. Il Petrarca Junior, ente organizzatore dell’evento, imbattuto nella fase di qualificazione ma classificato al secondo posto del girone dietro Vicenza per il minor numero di mete segnate ha concluso al terzo posto con la formazione “nera” e al quarto con la “bianca”. Hanno partecipato anche le formazioni del Roccia Rubano e del Cus Verona, oltre alle seconde squadre di Vicenza e Petrarca. Il trofeo verrà rimesso in palio il prossimo 25 aprile in occasione della seconda edizione del torneo. Cordiali saluti

