comunicato petrarca rugby

di Redazione 29/04/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 29 aprile 2011 ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO Il Petrarca ospita la Roma alla Guizza Ultima giornata di stagione regolare del campionato di Eccellenza, il PETRARCA ospita domani, SABATO 30 APRILE, al “Centro Geremia” della Guizza la Futura Park Roma (ore 16, arbitro Traversi di Rovigo). Una partita che non darà indicazioni particolari per la classifica, visto che le posizioni per i play- off sono decise, ma che consentirà a Presutti e Bot di attuare ancora un po' di turnover in vista delle semifinali. “Vogliamo finire nel modo migliore, con una vittoria”, conferma il tecnico Pasquale Presutti, “anche perchè vincendo si lavora meglio. Faremo ancora un po' di cambi, per avere quanti più giocatori possibile pronti per il rush finale”. La formazione annunciata: Bortolussi, Acuna, Neethling, Chillon Ale., Borgato, Mercier, Chillon Alb., Kingi, Ansell, Barbini, Tveraga, Cavalieri, Caporello, Gega, Sodini. A disp.: Naka, Costa Repetto, Fazzari, Sutto, Targa, Billot, Bertetti. Cordiali saluti

