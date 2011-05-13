comunicato petrarca rugby

Loading...

13/05/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 maggio 2011 PETRARCA-PRATO -2 Mercier: “Vincere anche per la società” Giornata di riposo per il Petrarca, in vista dell'allenamento di rifinitura di domani mattina. Do0menica (ore 18.10, diretta RaiSport 1) andata della semifinale scudetto al “Centro Geremia” della Guizza contro gli Estra I Cavalieri Prato. I bianconeri sperano ancora di recuperare qualche infortunato, ma i dubbi saranno sciolti solo sabato. I biglietti, lo ricordiamo (non valgono più gli abbonamenti) costano 20 euro per la tribuna centrale, 15 per la gradinata opposta, mentre l'ingresso è gratuito per Under 18 e donne. L'apertura francese Ludovic Mercier è alla quarta stagione a Padova, l'anno scorso era anche stato capitano, prima di iniziare questo campionato con gli Aironi. “Abbiamo lavorato bene questa settimana, siamo pronti. L'esperienza di partite decisive non ci manca, ora è il momento di raccogliere qualche soddisfazione”. Una finale sfiorata anche quattro anni fa, quando Calvisano negò la gioia ai bianconeri con una meta contestata. “E questa è un'altra occasione d'oro. Prato è un'ottima squadra, ma abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con loro, addirittura vincendo in trasferta”: Ludovic sa benissimo quale sarà la caratteristica decisiva: “Il carattere. Se ci sarà la determinazione di voler centrare la finale, tutto il resto verrà di conseguenza. Personalmente voglio vincere per me stesso, per la squadra, ma anche come segno di riconoscenza nei confronti della società, che crede in noi”. Intanto la Fir ha lanciato un sondaggio online sul sito della federazione, per scegliere il miglior atleta del campionato d'Eccellenza. Ad assegnare il titolo saranno tifosi ed appassionati che potranno indicare il proprio giocatore preferito. Tra i dieci candidati, uno per ciascuna Società, anche il flanker bianconero Marco Barbini. Cordiali saluti
