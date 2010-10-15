Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 15/10/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO PETRARCA Padova, 15 ottobre 2010 SECONDO TURNO DI AMLIN CHALLENGE CUP Domani al Plebiscito contro il Sale Sharks Debutto casalingo in Amlin Challenge Cup per il Petrarca Rugby, che domani al Plebiscito (ore 15, arbitro l'irlandese Phillips) ospita gli inglesi del Sale Sharks nel secondo turno di andata del girone 2. Squadra con molte stelle, quella anglosassone, che nel match di esordio ha battuto El Salvador per 97 a 11. Tra loro i nazionali Tait, Cueto, Hodgson, e l'ex terza ilnea bianconera Sisa Koyamaibole, nazionale figiano. Nel Petrarca, dopo la sconfitta per 32 a 6 a Brive, si registra il ritorno di Cavalieri, al debutto stagionale dopo i postumi di un infortunio al braccio. “Vogliamo onorare l'impegno”, conferma il tecnico Pasquale Presutti, “e cogliere ogni opportunità che si presenta. Il Sale è un'ottima squadra, ma i ragazzi sono motivati, vogliono mettersi in evidenza, non ci tireremo di certo indietro”. Le formazioni annunciate, con una sostituzione dell'ultimo momento dopo l'allenamento di rifinitura. Per un risentimento al ginocchio, in panchina Dal Corso prende infatti il posto di Borgato. Petrarca: Acuna, Innocenti, Bertetti, Chillon Ale., Spragg, Walsh, Chillon Alb., Ansell, Palmer, Bezzati, Tveraga, Cavalieri, Chistolini, Gatto, Costa Repetto. A disp.: Gega, Fazzari, Caporello, Sutto, Billot, Galatro, Sanchez, Borgato. Sale: Williams, Brady, Tait, MacLeod, Cueto, Hodgson, Cliff, Koyamaibole, McMillan, Fearns, Rouse, Lewaravu, Wihongi, Briggs, Imiolek. A disp.: M. Jones, Croall, Forster, C. Jones, Brightwell, Leck, Miller, Bell. Cordiali saluti

