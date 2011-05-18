comunicato petrarca rugby
di Redazione
18/05/2011
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 18 maggio 2011 SEMIFINALE DI RITORNO -4 Sabato il Petrarca parte per Prato partirà sabato pomeriggio dalla Guizza (ore 17) l'avventura del Petrarca per la semifinale di ritorno del campionato di Eccellenza contro gli Estra I Cavalieri Prato. Il match è in programma domenica alle 18.10 (arbitro Damasco di Napoli) allo stadio Chersoni di Prato. La squadra sarà in campo domani pomeriggio, a riposo venerdì, e impegnata nella rifinitura sabato alle 10.30. Per i tifosi è possibile prenotare fino a venerdì un posto nel pullman che gli stessi tifosi stanno allestendo. Informazioni agli indirizzi mail: mileno. [email protected], [email protected]. Quanto alla squadra si cercherà di recuperare Sanchez e Spragg, mentre è improbabile che torni a disposizione prima della fine della stagione Martin Acuna, ben sostituito nella semifinale di andata dal neo-dottore Nicolò Borgato. “Il match di andata è stato entusiasmante”, ricorda il D.S. Corrado Covi. “Abbiamo incontrato una squadra di vertice, ottenendo una vittoria anche impensata alla vigilia. Ora guai a pensare a una qualificazione già acquisita, pensare di amministrare il vantaggio sarebbe impensabile e molto pericoloso”. Intanto sono stati aggregati alla Prima Squadra per gli ultimi allenamenti anche quattro giocatori dell'Under 20 che si sono distinti in questa stagione. Si tratta di Ferro, Favaro, Matzeu e Russo. Intanto è sempre possibile votare sul sito della Federazione Rugby il miglior giocatore del campionato. In lizza per il sondaggio anche il terza linea bianconero Marco Barbini. Cordiali saluti
