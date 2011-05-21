comunicato petrarca rugby
di Redazione
21/05/2011
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 21 maggio 2011 SQUADRA IN PARTENZA OGGI PER PRATO Domani alle 18.10 ritorno della semifinale scudetto Allenamento di rifinitura questa mattina per il PETRARCA RUGBY. Dopo l'allenamento i giocatori sono tornati a casa, e alle 17 il pullman prenderà la strada di Prato, dove domani, DOMENICA 22 MAGGIO, è in programma la semifinale scudetto di ritorno del campionato di Eccellenza (arbitro Damasco di Napoli, ore 18.10, diretta RaiSport 2). “Guai fare calcoli”, ammonisce il tecnico Pasquale Presutti, “dobbiamo mantenere al concentrazione battere sul tasto della disciplina. Siamo due squadre che si giocano tutto in una sola gara, quindi è logico che la tensione sia alta”. Concetti sttolineati dal vicepresidente Alessandro Banzato. “massima concentrazione sulla partita, in questo caso, nonostante la vittoria dell'andata, il più non è fatto. Le insidie sono mentali, perchè i giocatori non devono far insinuare il tarlo del vantaggio acquisito all'andata, ma anche tecniche, perchè I Cavalieri sono un'ottima formazione, che ci darà filo da torcere. So che dichiarano di potercela fare, ed è giusto che sia così”. Banzato promette sostegno dagli spalti. “So che i tifosi arriveranno a Prato numerosi. C'è il pullman, ma anche numerosi dirigenti, compreso il gruppo dei cosiddetti “Amici di Memo”, e molte auto di tifosi che arriveranno in Toscana alla spicciolata. L'ambiente si è scaldato, i ragazzi non saranno soli”. Quanto alla squadra, la formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella di domenica scorsa, ma Presutti e Bot decideranno solo domani mattina il XV di partenza. I convocati sono gli stessi di domenica scorsa, con la rinuncia di Acuna, ancora a riposo dopo il colpo alla testa subito alla Guizza, e il rientro di Ansell, Naka e Spragg, ristabilito dopo l'infortunio alla mano. I convocati: Ansell, Barbini, Bertetti, Billot, Borgato, Bortolussi, Caporello, Cavalieri, Chillon Alessandro, Chistolini, Costa Repetto, Fazzari, Galatro, Gatto, Gega, Mercier, Naka, Neethling, Palmer, Spragg, Sutto, Targa, Travagli, Tveraga, Walsh. Per i tifosi che hanno prenotato il posto in pullman, la partenza è prevista domani dalla Guizza alle ore 13. Sono ancora disponibili alcuni posti per gli eventuali ritardatari (contattare [email protected]) Cordiali saluti
Articolo Precedente
ROVIGO E' IN FINALE
Articolo Successivo
E' UFFICIALE LA FORMAZIONE DEL ROVIGO
Redazione