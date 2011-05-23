Loading...

comunicato petrarca rugby

Redazione

di Redazione

23/05/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 maggio 2011 INIZIA LA SETTIMANA DELLA FINALISSIMA Prevendita alla Guizza fino a mercoledì Allenamento domani e mercoledì, riposo giovedì, rifinitura venerdì mattina. E' questo il programma di avvicinamento del Petrarca alla finale scudetto, in programma sabato 28 maggio allo stadio Battaglini di Rovigo (ore 18.10, diretta RaiSport 2). Da oggi pomeriggio, e fino a mercoledì sera, prevendita al "Centro Geremia" della Guizza. A disposizione 1000 biglietti di tribuna coperta ovest (quella principale) a 30 euro l'uno, e 500 tagliandi di gradinata scoperta sud (dietro ai pali, lato opposto agli spogliatoi), a 15 euro. Ingresso gratuito per gli Under 16. Quanto alla squadra, nessun nuovo infortunio, solo qualche botta da assorbire e la possibilità di recuperare altri giocatori, a partire dal trequarti Sanchez. “Sono molto contento, ovviamente”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “per me, per la società, per lo staff, a partire da Luca Bot, e per i ragazzi, che hanno creduto nella qualificazione. Ora l'importante è non aggiungere altra tensione. Il Petrarca aspetta da tanto tempo un successo, sta a noi smorzare gli eccessi, tenere la concentrazione e le emozioni al giusto livello per tutta la settimana”. Sul fatto che si giochi a Rovigo, invece, Presutti non si aspetta nulla di particolare, ovvio che il pubblico di casa sarà più rumoroso. “Credo comunque che sia un'occasione unica per un appassionato padovano. Con qualche alto e basso siamo alla finalissima, dove si azzerano punteggi e statistiche. Speriamo che tanti tifosi ci seguano, noi ce la metteremo tutta”. Cordiali saluti
Redazione

Redazione

