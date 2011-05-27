Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 27/05/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 27 maggio 2011 DOMANI FINALE SCUDETTO Maxischermo per chi resta a Padova Ultime ore di attesa per la finale scudetto del campionato di Eccellenza. In campo domani, SABATIO 28 maggio 2011, allo stadio “Battaglini” di Rovigo (ore 18.10, arbitro Pennè di Milano, diretta RaiSport con dieci telecamere e TMO), ci saranno la FEMI CZ ROVIGO DELTA e il PETRARCA, che torna all'appuntamento con il tricolore dopo 12 anni di assenza. “Una grande emozione”, confessa il capitano del Petrarca Roberto Bertetti, “soprattutto per chi come me non ha mai vissuto appuntamenti di questo tipo. Anzi, per la precisione io non ho mai vinto niente di importante, e questa è un'occasione che ci giocheremo fino in fondo. Tra l'altro uno dei punti di forza di questo Petrarca è la presenza di tanti veterani, anche all'ultima partita, che sanno come gestire questi momenti, ma anche di tanti giovani, che hanno davanti una carriera e che farebbero di tutto per cogliere un successo. Sappiamo che c'è un'intera generazione di giocatori del Petrarca che, pur fatta di campioni, non è mia riuscita a arrivare nemmeno in finale. Giocheremo anche per loro”. “Siamo molto sereni”, gli fa eco il tecnico Pasquale Presutti, “ci siamo preparati bene e speriamo di dar vita a una festa dello sport, a una partita equilibrata e combattuta come si conviene a una finale. Onore a Rovigo, che ha condotto una stagione da incorniciare, ma anche noi vogliamo fare la nostra parte”. Quanto alla squadra, dovrebbe ricalcare quella delle semifinali, con qualche dubbio in terza linea e per la panchina che verrà sciolto nelle prossime ore. Targa potrebbe infatti essere schierato dall'inizio al posto di Barbini, Galatro o Palmer, mentre Neethling, Alessandro Chillon e Sanchez sono in ballottaggio per una maglia da centro. Questa la possibile formazione: Mercier, Bortolussi, Neethling, Bertetti, Borgato, Walsh, Travagli, Galatro, Palmer, Barbini, Tveraga, Cavalieri, Chistolini, Costa Repetto, fazzari. A disp.: Caporello, Gega, Gatto, Sutto, Targa, Chillon Ale., Spragg, Neethling, Chillon, Ale., Sanchez. Grazie all'interessamento dell'assessore allo Sport del Comune di Padova, Umberto Zampieri, per i tifosi che non sono riusciti ad acquistare il biglietto, sarà allestito in centro un maxischermo al “B44”, locale all'aperto lungo i bastioni, alle spalle dello stadio Appiani, che trasmetterà la finale in diretta. Cordiali saluti

