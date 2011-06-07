Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

07/06/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 7 giugno 2011 DOMANI SERA PRIMO APPUNTAMENTO DEL PADOVA RUGBY FESTIVAL Festa scudetto e con le squadre del Mondiale Juniores alla Guizza Primo appuntamento con il “Padova Rugby Festival” domani, MERCOLEDI' 8 giugno, per celebrare lo scudetto del PETRARCA RUGBY e per dare il benvenuto alle squadre protagoniste del JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP che sono ospiti a Padova, ovvero Australia, Inghilterra e Scozia. Un'iniziativa che vede coinvolte anche le altre società padovane, e che sarà itinerante, ovvero in programma anche nelle clubhouse di Rubano, Valsugana, Cus Padova e Padova 555. Dopo la passerella di giocatori e dirigenti nelle piazze del centro nel pomeriggio, la festa si sposterà in serata al Centro Geremia della Guizza. Un vero e proprio terzo tempo aperto a tutti i rugbisti padovani, che prevede anche, dopo cena, musica dal vivo. Salirà sul palco infatti la band padovana “Heart Beat” composta da Luca Marchetto (basso), Pino Molinari (batteria), Enzo Scibetta (chitarra) e Gianfranco Varano (chitarra) con ospiti d'eccezione Enrico Negro e Carlito De Bei che suoneranno la loro musica rock, invitati dal D.S. bianconero Corrado Covi. Tra loro anche due ex-rugbisti come Molinari e Scibetta. A organizzare la serata, oltre al Petrarca Rugby e al Comune di Padova, con la collaborazione delle altre società padovane, anche “I Petrarchi”. Cordiali saluti

