comunicato petrarca rugby

di Redazione 15/06/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 15 giugno 2011 SORTEGGIATI I GIRONI DELL'AMLIN CHALLENGE CUP Petrarca con Tolone, Newcastle e Lione Effettuati i sorteggi per la 16° edizione della Amlin Challenge Cup, che vedrà al via quattro squadre italiane. Il PETRARCA campione d'Italia, Rovigo, i Cavalieri Prato e i Crociati Parma. Il Petrarca, inserito nella terza fascia di teste di serie, è inserito nel girone 2, e se la vedrà con i francesi del Tolone, finalista dell'edizione 2010, gli inglesi del Newcastle Falcons, e i transalpini del Lione, neopromosso nel Top 14. I gironi dell’Amlin Challenge Cup 2011/12: Girone 1: Stade Francais Paris, Worcester Warriors, Crociati Parma, Bucharest Wolves Girone 2: Toulon , Newcastle Falcons, Petrarca Padova, Lyon Rugby Girone 3: London Wasps, Bayonne , Femi-CZ Rovigo, Bordeaux-Begles Girone 4: Perpignan , Newport Gwent Dragons, Exeter Chiefs, Cavalieri Prato Girone 5: Sale Sharks, Brive, Agen, Club de Rugby La Vila Le date: GIORNATA 1 – 10/11/12/13 Novembre 2011 GIORNATA 2 – 17/18/19/20 Novembre 2011 GIORNATA 3 – 8/9/10/11 Dicembre 2011 GIORNATA 4 – 15/16/17/18 Dicembre 2011 GIORNATA 5 – 12/13/14/15 Gennaio 2012 GIORNATA 6 – 19/20/21/22 Gennaio 2012 QUARTI DI FINALE – 6/7/8 Aprile 2012 SEMIFINALI– 27/28/29 Aprile 2012 FINALE 18/19/20 Maggio 2012 Cordiali saluti

