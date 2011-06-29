Loading...

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

29/06/2011

PETRARCA RUGBY JUNIOR COMUNICATO STAMPA Padova, 29 giugno 2011 BUONI SCUOLA 2011 Consegnati domani i premi per gli atleti-studenti più meritevoli Domani, GIOVEDI' 30 GIUGNO, alle 18.30, nel corso di una cerimonia ufficiale al “Centro Geremia” della Guizza saranno consegnati agli atleti meritevoli del settore giovanile del Petrarca Junior (che fanno parte cioè dell'Under 8, 10, 12, 14, 16) i BUONI-SCUOLA 2011, ovvero buoni acquisto per libri o altro materiale scolastico presso una cartolibreria convenzionata della Guizza, di importo variabile tra i 150 e i 300 euro. A consegnare i buoni sarà il presidente del Petrarca Rugby Junior Giacomo Lorello. I fondi per finanziare l'iniziativa sono stati raccolti dai genitori dei tesserati all'interno del progetto "Buono scuola 2011" di cui è stata promotrice una delle allenatrici dello staff tecnico, Emanuela Saracini. Lo scopo del progetto non è quello di premiare il ragazzo più “talentuoso” o “importante” per la squadra, ma l'ATLETA-STUDENTE (uno per categoria) che nel corso della stagione sportiva si è distinto per meriti scolastici e sportivi. La Commissione, presieduta da Umberto Iannotta, ha il compito di valutare e assegnare il premio, nonché di gestire i fondi raccolti. L'importo per le varie categorie sarà così suddiviso: Under 8 e 10: 150 euro; Under 12: 200 euro, Under 14 e 16: 300 euro. Cordiali saluti
