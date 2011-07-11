Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 11/07/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 11 luglio 2011 ALBERTO CHILLON E BARBINI SI ALLENANO CON IL BENETTON Lutto in casa Zulian Si stanno allenando dai primi di luglio aggregati con il Benetton, in quanto considerati "permit players", i giocatori del Petrarca Marco Barbini e Alberto Chillon. I due, inseriti nella lista dalla Federazione Italiana Rugby, potranno cioè essere temporaneamente utilizzati dalla franchigia veneta nel caso di necessita' per concomitanti convocazioni in azzurro di altri giocatori della rosa. "Una decisione di cui anche il Petrarca e' felice", commenta il D.S. Corrado Covi, “la dimostrazione che per i giocatori giovani esiste la prospettiva di un salto di qualità ulteriore, in pieno accordo con le società d formazione. Barbini e Chillon rimangono giocatori del Petrarca, ma possono assaggiare il rugby di alto livello, giusta ambizione per un ragazzo che abbia volontà, determinazione e disponibilità a sacrificarsi". Intanto l'intera famiglia del Petrarca Rugby si stringe attorno a Andrea Zulian, ex giocatore degli anni '80 e '90, protagonista di numerosi scudetti, e attualmente tecnico dell'Under 18 bianconera, colpito dalla prematura scomparsa del padre, dopo una breve malattia. I funerali si svolgeranno giovedì 14 luglio alle 10.30 nella chiesa dello Spirito Santo. Cordiali saluti

