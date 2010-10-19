Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

19/10/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA DOMENICA TORNA L'ECCELLENZA Chistolini out per cinque mesi Proseguono gli allenamenti del Pterarca dopo il doppio turno di Amlin Challenge Cup in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, con il derby a Rovigo in programma domenica 24 ottobre al Battaglini. Purtroppo il match contro il Sale Sharks di sabato scorso ha fatto registrare due infortuni importanti. Il pilone destro Dario Chistolini ha riportato un danno al tendine del bicipite del braccio destro, e per lui sarà necessario un intervento chirurgico, effettuato domani all'ospedale di Piove di Sacco dal primario di ortopedia, Valerio Pozza. Si prevedono cinque mesi di stop. Meno grave del previsto il trauma cranico dell'estremo Martin Acuna, trattenuto per qualche ora in osservazione all'ospedale di Padova, ma pienamente ristabilito. Domenica sarà tuttavia tenuto a riposo dallo staff sanitario del Petrarca, diretto dal dottor Carlo Andreoli. Accertamenti in corso per Ornel Gega, che ha riportato un trauma ad un dito della mano, mentre c'è speranza per il recupero in vista del derby per Fletcher e Bortolussi, che si stanno allenando con il resto del gruppo. Ieri sera, intanto, cena per tutti “da Seba”, a Vigonza, un incontro allargato a dirigenti e consiglieri per ritrovare l'umore giusto in vista dell'impegno di domenica. Cordiali saluti

