comunicato petrarca rugby

di Redazione 02/08/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 1 agosto 2011 DUE NUOVI ARRIVI IN PRIMA LINEA Miguel Alonso e Luca D'Agostino in bianconero Il Petrarca Rugby annuncia l'arrivo di due nuovi giocatori nel reparto di prima linea. Si tratta di Miguel ALONSO e di Luca D'AGOSTINO. Alonso, volto noto del rugby italiano, argentino di Rosario, con un passato in Italia a Parma, Silea, Venezia Mestre e Viadana, l'anno scorso ha militato in Premiership inglese con il Leeds Carnegie, dove ha disputato 13 partite tra campionato e Challenge Cup. Un metro e 85 per 118 chili, Alonso è un pilone sinistro capace però di adattarsi anche a destra della prima linea senza problemi. D'Agostino, invece, 24 anni compiuti lo scorso 8 maggio, un metro e 84 per 125 chili, è un pilone destro di ruolo, che proviene dal Cus Verona, dove la scorsa stagione non ha mai saltato una partita. In prima linea si aggiungono anche le presenze di Piermaria LESO e di Alessandro FURIA, entrambi classe '91, che entreranno stabilmente nella rosa del Petrarca. “Volevamo sistemare il reparto di prima linea”, spiega il D.S. Corrado Covi, “dopo le partenze di Fazzari per Treviso e di Chistolini per Gloucester. Un compito non facile, ma siamo riusciti a confermare Costa Repetto, che non era scontato. Poi ecco Alonso, una delle nostre prime scelte, e D'Agostino, che già l'anno scorso avevamo deciso di lasciare a Verona per l'intera stagione per completare la sua maturazione”. A loro, sempre in prima linea, si aggiungono i confermati Caporello, Gega, Gatto e Naka. Altro discorso importante quello dei giovani provenienti dal vivaio. Entrano a pieno titolo nella rosa della squadra EDOARDO GHIRALDINI (terza linea), Alex MORSELLINO (ala), Francesco FAVARO (centro), e Filippo GIURATI (pilone). “Dovevamo creare spazio per i nostri giovani, e così ci sembra di aver risposto al meglio alle attese”, conclude Covi. “A loro si aggiungono tutti i ragazzi che hanno già cominciato a maturare esperienza la scorsa stagione, e il cui numero è destinato a crescere ancora non appena si creeranno le condizioni giuste”. Nei prossimi giorni altre novità sulla rosa. Cordiali saluti

