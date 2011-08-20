comunicato petrarca rugby
di Redazione
20/08/2011
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 20 agosto 2011 PRIMO ALLENAMENTO DEL PETRARCA Raduno al “Centro Geremia” lunedì mattina Il PETRARCA RUGBY inizierà la sua stagione dopodomani, LUNEDI' 22 AGOSTO, con il raduno ufficiale della squadra. Finite le vacanze per quasi tutta la rosa, appuntamento al Centro Geremia della Guizza ALLE 9.00 con la possibilità per la stampa di incontrare la squadra che da ottobre si presenterà al via da Campione d'Italia in carica. Dopo una breve riunione, ammessi fotografi e cineoperatori per “immortalare” il gruppo, che poi lavorerà in palestra. A disposizione anhe staff e dirigenti per interviste.
Articolo Precedente
STATISTICHE ITALIA AGGIORNATE - 21.08.11
Articolo Successivo
"CONTRO LA SCOZIA TEST IMPORTANTE PER LA DIFESA"
Redazione