comunicato petrarca rugby

di Redazione 21/08/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 21 agosto 2011 PRIMO ALLENAMENTO DEL PETRARCA Le ultime novità Il PETRARCA RUGBY inizierà la sua stagione dopodomani, LUNEDI' 22 AGOSTO, con il raduno ufficiale della squadra. Finite le vacanze per quasi tutta la rosa, appuntamento al Centro Geremia della Guizza ALLE 9.00 con la possibilità per la stampa di incontrare la squadra che da ottobre si presenterà al via da Campione d'Italia in carica. Dopo una breve riunione, ammessi fotografi e cineoperatori per “immortalare” il gruppo, che poi lavorerà in palestra. A disposizione anhe staff e dirigenti per interviste. Intanto ha raggiunto il Petrarca anche Nicola SINTICH, classe '89, un metro e 85 per 83 chili, utility back che può giocare estremo o ala. Studente universitario figlio d'arte (il padre Fabrizio, ex-flanker del Rovigo, oggi 50enne, nato in Kenya e cresciuto in Sudafrica, giocò 6 test con l'Italia negli anni '80. E' uno dei più rinomati maestri di golf in circolazione), Nicola l'anno scorso era al GranDucato Parma, ma in accordo con gli Aironi, da dove proviene, arriva a Padova. “Coprirà la partenza di Acuna”, spiega il D.S. Corrado Covi, “e la non completa disponibilità di Borgato per motivi di lavoro. Anche questa scelta rientra nella filosofia di individuare giovani italiani, meglio se studenti e con tante possibilità di crescita tecnica”. Inoltre lunedì mattina, al termine dell'allenamento, previsto attorno alle 11.30, il Centro Geremia diventerà il set per la realizzazione di uno spot pubblicitario. L'Associazione Rugby for Life, che aiuta bambini e anziani in condizioni di disagio, che ha come presidente l'ex-bianconero Manuel Dallan, parteciperà alla 68° edizione della Mostra del Cinema di Venezia 2011 con uno spot pubblicitario. Testimonial dell’associazione e di questa iniziativa Alessandro Troncon, Fabio Ongaro, e Mauro Bergamasco. E proprio Mauro sarà lunedì mattina alla Guizza per realizzare la parte finale dello spot. Un'associazione per la quale anche numerosi attuali bianconeri, compreso il D. S. Corrado Covi hanno partecipato recentemente a varie iniziative.

