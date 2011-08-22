Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

22/08/2011

[gallery] PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 22 agosto 2011 IL PETRARCA INIZIA LA STAGIONE Appuntamento al “Centro Geremia”, prima amichevole il 15 settembre Rosa di 40 giocatori, 12 volti nuovi, lo scudetto da difendere. E' iniziata con una seduta di lavoro in palestra al mattino, e con i test fisici al pomeriggio allo stadio Colbachini dell'Arcella la stagione del Petrarca Rugby. Ancora alle prese con l'ultima fase di recupero dall'operazione al ginocchio il capitano Nicola Bezzati, e assenti solo i giocatori attualmente impegnati nella preparazione con il Benetton, ovvero Giusti, Barbini, Alberto Chillon, Sutto, Gega e Naka. Quanto alle amichevoli, tre quelle in programma: il 15 o 16 settembre a Tirrenia contro la squadra dell'Accademia Federale, il 24 settembre a Mogliano, il 30 settembre a Rovigo. Enrico Toffano, presidente: “Abbiamo la responsabilità di dimostrare che lo scudetto viene da un progetto serio, e per questo saremo tutti sotto esame, i giocatori ma anche lo staff e noi dirigenti, a partire da me. L'anno scorso di questi tempi parlavo di scudetto perchè sentivo che dovevamo occupare lo spazio di leadership del rugby di vertice italiano, quest'anno dico invece che sarà una stagione molto dura. Questo senza nessuna paura o preoccupazione, e difatti resto perfettamente consapevole dei nostri mezzi. Siamo carichi e determinati”. Pasquale Presutti, allenatore: “Puntiamo a dare conferme, ovviamente ai play-off, anche se ripetersi è difficile e quest'anno saremo in sei per quattro posti in semifinale. Ho fiducia nei giovani entrati nel gruppo, altri rimangono giovani anagraficamente, ma sono già affidabili, come Targa, Barbini, Sutto. Per altri spero possiamo essere un trampolino di lancio, come lo siamo stati per Derbyshire e Fazzari”. Cordiali saluti

