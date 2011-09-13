Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

13/09/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 settembre 2011 LUTTO IN CASA PETRARCA Scompare Antonio Marrone Il Petrarca Rugby si stringe attorno ai familiari di Antonio Marrone, prematuramente scomparso. Antonio è stato ex-pilone del Petrarca e soprattutto della Tre Pini, la formazione bianconera nata da una costola della società, che negli anni '80 raggiunse anche una storica promozione in serie A. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo Antonio era entrato a far parte dei Petrarchi, l'associazione degli ex-giocatori, restando legato all'ambiente e grande tifoso della squadra. Cordiali saluti

