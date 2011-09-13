Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 13 settembre 2011 LUTTO IN CASA PETRARCA Scompare Antonio Marrone Il Petrarca Rugby si stringe attorno ai familiari di Antonio Marrone, prematuramente scomparso. Antonio è stato ex-pilone del Petrarca e soprattutto della Tre Pini, la formazione bianconera nata da una costola della società, che negli anni '80 raggiunse anche una storica promozione in serie A. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo Antonio era entrato a far parte dei Petrarchi, l'associazione degli ex-giocatori, restando legato all'ambiente e grande tifoso della squadra. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

comunicato petrarca rugby under 20

Articolo Successivo

&quot;CONTRO LA RUSSIA VOGLIAMO VINCERE E CONVINCERE&quot;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019