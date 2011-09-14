Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 14/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 14 settembre 2011 PRIMA AMICHEVOLE PER IL PETRARCA Giovedì alla Guizza contro l’Accademia Federale Tempo di amichevole per il Petrarca, che nella prima uscita stagionale affronta domani, GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, alle ore 17, al “Centro Geremia” della Guizza l’Accademia Federale di Tirrenia, (che quest’anno parteciperà al campionato di serie A) in una partita-allenamento. “Sono una squadra già molto allenata”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “che ci metterà in difficoltà. E’ quello che vogliamo, anche se noi non abbiamo ancora messo a punto schemi e giocate. L’importante sarà dare spazio a tutti i disponibili, soprattutto ai giovani”. Assenti alcuni infortunati, come Gatto, D’Agostino, Bertetti, Favaro, Kingi. Malanni di poco conto, ma per i quali lo staff non vuole correre rischi inutili. Prosegue invece il recupero di capitan Bezzati dopo l’intervento al ginocchio. Si disputeranno tre tempi da 25’, è previsto che trovino spazio circa 30 giocatori. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Marrone, ex-giocatore bianconero. Sabato 17 settembre, intanto, la squadra al completo sarà presente all’ inaugurazione della nuova sede della concessionaria Autoplanet, partner della squadra, in viale della Regione Veneto. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp