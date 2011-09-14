Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

14/09/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 14 settembre 2011 PRIMA AMICHEVOLE PER IL PETRARCA Giovedì alla Guizza contro l’Accademia Federale Tempo di amichevole per il Petrarca, che nella prima uscita stagionale affronta domani, GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE, alle ore 17, al “Centro Geremia” della Guizza l’Accademia Federale di Tirrenia, (che quest’anno parteciperà al campionato di serie A) in una partita-allenamento. “Sono una squadra già molto allenata”, spiega il tecnico Pasquale Presutti, “che ci metterà in difficoltà. E’ quello che vogliamo, anche se noi non abbiamo ancora messo a punto schemi e giocate. L’importante sarà dare spazio a tutti i disponibili, soprattutto ai giovani”. Assenti alcuni infortunati, come Gatto, D’Agostino, Bertetti, Favaro, Kingi. Malanni di poco conto, ma per i quali lo staff non vuole correre rischi inutili. Prosegue invece il recupero di capitan Bezzati dopo l’intervento al ginocchio. Si disputeranno tre tempi da 25’, è previsto che trovino spazio circa 30 giocatori. Prima del fischio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Antonio Marrone, ex-giocatore bianconero. Sabato 17 settembre, intanto, la squadra al completo sarà presente all’ inaugurazione della nuova sede della concessionaria Autoplanet, partner della squadra, in viale della Regione Veneto. Cordiali saluti
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

CONTRIBUTI AUDIO/VIDEO DALLA NUOVA ZELANDA - GIORNO 13

Articolo Successivo

MONDIALE EQUILIBRATO, NON CI SONO SQUADRE MINORI

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019