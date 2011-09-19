Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 19/09/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 19 settembre 2011 EOGHAN HICKEY IL NUOVO STRANIERO Interviste e foto oggi alle 15.15 al “Centro Geremia” E' arrivato oggi a Padova il nuovo straniero del Petrarca Rugby. Si tratta di EOGHAN HICKEY, irlandese di Dublino, estremo che può giocare anche mediano di apertura e trequarti centro. Trent'anni il prossimo 29 ottobre, un metro e 81 per 95 chili, Eoghan ha fatto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, arrivando nel 2005 all'Irlanda A. Ha vestito sempre la maglia di società di prima fascia: le province irlandesi di Leinster (2004), Munster (2006), poi in Inghilterra con Worcester, London Irish (fino al 2009), London Wasps. La scorsa stagione ha militato nel Lansdowne, Prima Divisione irlandese. “Abbiamo visto parecchi giocatori, anche in Nuova Zelanda e Sudafrica”, spiega il D.S. e consigliere della società Corrado Covi, “e poi ristretto la cerchia a due o tre. Una scelta non improvvisata, dunque, e partita dall'inizio dell'estate, come ha sottolineato più volte il presidente Enrico Toffano. Insieme allo staff tecnico abbiamo ragionato a lungo sulle caratteristiche che servivano. Serviva un estremo che giocasse anche apertura, per dare ancor più spessore a quei ruoli, nei quali abbiamo anche Bortolussi, Walsh, Alberto Chillon, che hanno comunque la massima fiducia. Hickey dà garanzie nel gioco al piede, è relativamente giovane, abbiamo parlato con suoi allenatori passati. Sulla carta le referenze sono molto buone, certo, che fosse così semplice tutti i club avrebbero degli stranieri fenomenali. Ora si tratta di adattarsi a una realtà nuova, speriamo vada tutto bene”. SARA' POSSIBILE INCONTRARE EOGHAN HICKEY PER FOTO E INTERVISTE ALLE 15.15 DI OGGI, LUNEDI' 19 SETTEMBRE, AL “CENTRO GEREMIA” DI VIA GOZZANO Intanto l'Under 20 allenata da Andrea Zulian, coadiuvato da Matteo Farsura e Piero Monfeli, si è aggiudicata per la quinta volta il Memorial “Giorgio Marchiol”, torneo di rugby organizzato dal Villorba. Vinta la fase di qualificazione (gare da venti minuti ciascuna) superando Grande Milano (12-0) e Mogliano (7-0), e pareggiando con Viadana (0-0), in semifinale i bianconeri hanno chiuso sullo 0-0 i tempi regolamentari contro il Tarvisium, conquistando la finale grazie alla maggior precisione di Mercanzin nella serie di calci piazzati previsti dal regolamento (4 calci a 3 quelli realizzati). Nella finale tutta padovana, il Petrarca ha sconfitto per 13 a 0 il Valsugana. Prossimo appuntamento amichevole per l'Under 20 sabato 24 settembre a Mogliano. Cordiali saluti

Condividi Facebook Twitter Whatsapp