comunicato petrarca rugby
di Redazione
23/09/2011
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 23 settembre 2011 GEGA A TREVISO COME “PERMIT PLAYER” Definite le amichevoli dell’Under 20 La convocazione del tallonatore del Benetton Franco Sbaraglini come sostituto al Mondiale in corso dell’infortunato D’Apice, ha portato il Benetton a chiedere il trasferimento temporaneo, come “permit player”, di ORNEL GEGA, tallonatore 21enne del Petrarca, originario dell’Albania, cresciuto proprio a Treviso. Gega raggiunge così Alberto Chillon, regolarmente schierato come mediano di mischia dalla franchigia veneta in queste prime partite di Celtic League. Definito intanto il programma delle prossime amichevoli per l’Under 20 del Petrarca: domenica 25 settembre alle 11 in trasferta contro il Roccia Rubano, venerdì 30 settembre alle 16 a Rovigo, infine due partite domenica 2 ottobre al “Centro Geremia” della Guizza dalle 10.30 (con due formazioni) contro Cus Padova e Monselice. Cordiali saluti
