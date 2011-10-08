comunicato petrarca rugby
di Redazione
08/10/2011
PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 8 ottobre 2011 DEBUTTO AL PLEBISCITO Il Petrarca ospita domani il Calvisano Debutto casalingo per il Petrarca campione d’Italia, che affronta DOMANI, domenica 9 ottobre, il Cammi Calvisano nella prima giornata del campionato di Eccellenza. La gara è in programma allo stadio Plebiscito, calcio d’inizio alle 15, diretta su RAI SPORT 1 e contestualmente in streaming sul portale www.raisport. rai.it. Arbitro Damasco di Napoli, giudici di linea Mitrea e Lento, quarto uomo Masetti. “Una gara difficile, contro una squadra neopromossa, ma con molta esperienza”, spiega l’allenatore bianconero Pasquale Presutti. “Una formazione ambiziosa, contro cui ho pensato di schierare un Petrarca collaudato, nel quale comunque troveranno spazio anche i numerosi giovani promettenti che stanno emergendo”. Da quest’anno il dottor Alessandro Banzato, imprenditore e vicepresidente del Petrarca che ama stare dietro le quinte, dopo 14 anni nella dirigenza del club apparirà ora anche sulle maglie con la sua azienda, le Acciaierie Venete. Un ulteriore gesto d’amore nei confronti della società bianconera. “Il campionato sarà ancor più difficile dell’anno scorso”, spiega, “perché alle solite squadre si aggiunge anche qualche attore nuovo, come lo stesso Calvisano che affrontiamo al debutto. L’obiettivo sono i play-off, abbiamo fiducia nella squadra e nello staff, consapevoli delle difficoltà. Una stagione che affrontiamo con le giuste ambizioni, ma anche con grande serenità”. Indisponibili Bezzati, Gatto e D’Agostino, e per precauzione tenuti a riposo Tveraga e Kingi, ecco la formazione annunciata dai tecnici Presutti e Bot. Hickie, Bortolussi, Neethling, Bertetti, Spragg, Walsh, Travagli, Palmer, Barbini, L. Persico, Cavalieri, Sutto, Leso, Costa Repetto, Alonso. A disp.: Damiano, Gega, Caporello, Giusti, Targa, Billot, Sanchez, Morsellino. Cordiali saluti
