comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

21/10/2010

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 21 ottobre 2010 PULLMAN PER ROVIGO Domenica trasferta organizzata dalla società A sottolineare l'importanza del derby numero 144 tra Rovigo e Petrarca, in programma domenica 24 ottobre alle 14 (diretta Rai Sport), arbitro Damasco di Napoli, la società ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi un pullman, che partirà alle ore 12.30 dagli Impianti Sportivi Memo Geremia. TRASFERTA PULLMAN + BIGLIETTO: 14 EURO Chi è interessato è pregato di recarsi entro venerdì 22 sera presso la segreteria degli Impianti Sportivi Memo Geremia in via Gozzano, 64 alla Guizza. Info 049.8802473 Cordiali saluti
