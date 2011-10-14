Loading...

comunicato petrarca rugby

Redazione Avatar

di Redazione

14/10/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 14 ottobre 2011 PETRARCA IN TRASFERTA CONTRO LA LAZIO Seconda giornata di campionato, debutta Favaro Trasferta a Roma per il PETRARCA nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. In programma MANTOVANI LAZIO-PETRARCA (ore 16), arbitro lo scozzese Rudkin, nell'ambito della collaborazione tra le due Federazioni. Giudici di linea Schilirò (Catania) e Belvedere (Roma), quarto uomo Romani (Colleferro). Il Petrarca partirà oggi pomeriggio per la capitale, dopo l'allenamento di rifinitura. Purtroppo lo staff tecnico dovrà fare a meno di Alberto Chillon, rientrato dal “prestito” al Benetton, ma infortunatosi nell'allenamento di martedì, e costretto così a qualche giorno di stop. “Abbiamo una rosa ampia”, spiega il tecnico del Petrarca Pasquale Presutti, “e facciamo ruotare qualche giocatore, specie in seconda e terza linea. Non sarà una partita facile, con la Lazio, che gioca bene, abbiamo sempre sofferto. Comunque non vedo partite facili per questa stagione, l'importante è che noi pensiamo solo a crescere e migliorare, senza distrazioni”. Al debutto il centro Francesco Favaro, classe '92, giovane del vivaio. “E' la dimostrazione che quando possiamo diamo opportunità ai nostri giovani, e Favaro è uno di quelli più interessanti”. La formazione annunciata del Petrarca: Hickey, Bortolussi, Favaro, Sanchez, Spragg, Walsh, Travagli, Palmer, Persico, Giusti, Tveraga, Cavalieri, Leso, Costa Repetto (capitano), Alonso. A disp.: Damiano, Gega, Caporello, Sutto, Targa, Billot, Ale. Chillon, Morsellino. Cordiali saluti
