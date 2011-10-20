Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

di Redazione 20/10/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 20 ottobre 2011 DOMINGUEZ SI ALLENA COL PETRARCA La squadra domani sera a “Colorado Cafè” Diego Dominguez, una lunga carriera internazionale da mediano di apertura, durante la quale (14 anni) segnò 1010 punti, quinto marcatore mondiale di sempre, e 71 caps con l'Italia, ha trascorso un'intera giornata a Padova. Legato da amicizia a molti ex-giocatori e dirigenti del Petrarca, ad esempio il presidente Toffano e il D.S. Covi, Diego è arrivato con la borsa, entrando in spogliatoio dopo pranzo, e uscendo solo molte ore dopo. Ha parlato con la squadra campione d'Italia, raccontando la sua esperienza di scudetti (ne ha vinti ben 14 nella sua carriera) e della difficoltà, ma anche della grande gioia, quando si riesce a vincere un titolo per la seconda stagione consecutiva. Poi spazio all'allenamento, durante il quale il tecnico Pasquale Presutti ha chiesto che Diego, impegnato in queste settimane con SkySport per il commento dei Mondiali, dirigesse alcuni esercizi di difesa della linea dei trequarti. Quindi allenamento con i giovani dell'Under 20, e soprattutto, una seduta specifica di calci con i ragazzi, ovviamente molto apprezzata da loro e dagli allenatori. Intanto il Petrarca campione d'Italia sarà domani sera in tv. Una quindicina di giocatori della Prima Squadra, infatti, ha partecipato, insieme al Team Manager Guido Zorzi, che ha preso i contatti e organizzato la trasferta a Milano, alla puntata di questa settimana di “Colorado Cafè”, il famoso programma di cabaret, che andrà in onda su Italia 1 domani, venerdì 21 ottobre, a partire dalle 21.15. I giocatori, seduti in prima fila, sono stati coinvolti più volte nelle gag della trasmissione dai conduttori e dagli artisti, riscuotendo consensi e divertendosi a loro volta. Cordiali saluti

