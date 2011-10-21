Home Senza categoria comunicato petrarca rugby

comunicato petrarca rugby

di Redazione 21/10/2011

PETRARCA RUGBY COMUNICATO STAMPA Padova, 20 ottobre 2011 PETRARCA AL PLEBISCITO Domani ospita I Cavalieri Prato Terza giornata del campionato di Eccellenza, con il Petrarca che ospita domani, SABATO 22 OTTOBRE, gli Estra I Cavalieri Prato al Plebiscito (ore 16). Dirige l'incontro Pennè di Milano, giudici di linea Boaretto (Rovigo) e Rebuschi (Rovigo), quarto uomo Sibillin (Treviso). Per i bianconeri appuntamento atteso, dopo il debutto casalingo vincente con Calvisano e il pareggio in trasferta con la Lazio. Per questa partita i tecnici Pasquale Presutti e Luca Bot hanno ancora qualche dubbio sulla formazione di partenza legato a alcuni giocatori alle prese con piccoli infortuni, e così il XV verrà annunciato solo in spogliatoio poco prima del calcio d'inizio. Per questo al momento sono disponibili solo i convocati, divisi per ruolo: Costa Repetto, Furia, Gega, Damiano, Caporello, Alonso, Cavalieri, Sutto, Tveraga, Persico, Targa, Giusti, Palmer, Kingi, Travagli, Billot, Walsh, Neethling, Sanchez, Ale. Chillon, Spragg, Morsellino, Bortolussi, Hickey, Sintich. Indisponibili per infortunio, oltre ai soliti Bertetti, Bezzati e Gatto, anche Barbini e Alberto Chillon, mentre rientrano nel gruppo Kingi e Sintich. “Questa partita ci darà un'idea più precisa sul nostro livello di preparazione”, anticipa Pasquale Presutti, “e anche se non sarà di certo decisiva, comunque rientra per noi in quel pacchetto di gare da vincere, specie perchè giocata in casa”. La classifica: Prato, Rovigo, Calvisano, Mogliano, Petrarca e Crociati 6, L'Aquila 4, Lazio 2, San Gregorio Catania 1, Reggio Emilia 0. Cordiali saluti

